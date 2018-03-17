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Ещенко: если бы «Спартак» реализовал все моменты в 1-м тайме, всё бы закончилось
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Ещенко: если бы «Спартак» реализовал все моменты в 1-м тайме, всё бы закончилось 

Чемпионат.com 7 часов назад
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу в матче 23-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:1).
«Конечно, прохладно. Поле было не совсем идеальное, но играть можно. В первом тайме создали очень много и не забили, наверное, столько же. Если бы забили, то всё бы закончилось. «Рубин» прибавил, потому что им надо было атаковать, поэтому сделал акцент на атаку, пошли подачи. Так они и забили гол. Мы после пропущенного гола опять стали играть в свой футбол, создавать моменты и забили. В „Рубине“ все футболисты опытные, все умеют играть. Плюс у них хороший, мотивирующий тренер. Он изучает тактику команды вдоль и поперёк, и поэтому казанцы тактически грамотно играют не первый год. Понятно, что сложно с ними играть, и не только нам, но и другим командам. Мысли о том, что вновь стали забивать в концовках, как в чемпионском сезоне, идут. Но сегодня заслуживали победу. Мы и на тренировках, и в играх отдаёмся. Везёт сильнейшим. Участвует ли «Спартак» в чемпионской гонке? Естественно. Никто задачу не снимал», — сказал Ещенко в эфире программы «После футбола».
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