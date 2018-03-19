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Четыре звездных игрока могут летом уйти из ПСЖ
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Четыре звездных игрока могут летом уйти из ПСЖ 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Soccer News
После окончания текущего сезона французский ПСЖ может потерять сразу четырёх игроков стартового состава. Францию планируют покинуть защитник Дани Алвес, форвард Эдинсон Кавани и полузащитники Марко Верратти и Анхель Ди Мария, сообщает Le Parisien.
У всех четырёх игроков есть существенные разногласия с руководством клуба, поэтому ПСЖ рассчитывает продать их, а на вырученные от трансферов деньги приобрести новых звездных футболистов.
Как утверждает издание, боссы парижан в следующем сезоне намерены построить новую команду вокруг своих главных звезд — бразильца Неймара и француза Килиан Мбаппе.
Ранее сообщалось, что в ПСЖ может перебраться полузащитник римского «Лацио» и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич.
Новости футбола: Форвард «Боруссии» Ройс может перебраться в «Тоттенхэм».
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