Четыре звездных игрока могут летом уйти из ПСЖ

После окончания текущего сезона французский ПСЖ может потерять сразу четырёх игроков стартового состава. Францию планируют покинуть защитник Дани Алвес, форвард Эдинсон Кавани и полузащитники Марко Верратти и Анхель Ди Мария, сообщает Le Parisien

У всех четырёх игроков есть существенные разногласия с руководством клуба, поэтому ПСЖ рассчитывает продать их, а на вырученные от трансферов деньги приобрести новых звездных футболистов.

Как утверждает издание, боссы парижан в следующем сезоне намерены построить новую команду вокруг своих главных звезд — бразильца Неймара и француза Килиан Мбаппе.

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