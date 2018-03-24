Неймар может перейти в «Манчестер Сити» 

Поль Погба: Был бы счастлив оказаться в одной команде с Неймаром
Как сообщает Don Balon, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов пригласить игрока, который, по слухам, хочет покинуть французский клуб.
Отмечается, что фаворитом на экс-нападающего «Барселоны» является мадридский "Реал", но «горожане» готовы предложить бразильцу более выгодный контракт.
Ранее сообщалось, что Неймар может остаться в «ПСЖ», если клуб будет платить ему 1 млн евро в неделю.
В нынешнем сезоне форвард провел 30 матчей, забил 29 голов и отдал 19 голевых передач.