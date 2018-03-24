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Неймар может перейти в «Манчестер Сити»
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Неймар может перейти в «Манчестер Сити» 

Советский спорт 53 минуты назад
Фото: Reuters
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Как сообщает Don Balon, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов пригласить игрока, который, по слухам, хочет покинуть французский клуб.
Отмечается, что фаворитом на экс-нападающего «Барселоны» является мадридский "Реал", но «горожане» готовы предложить бразильцу более выгодный контракт.
Ранее сообщалось, что Неймар может остаться в «ПСЖ», если клуб будет платить ему 1 млн евро в неделю.
В нынешнем сезоне форвард провел 30 матчей, забил 29 голов и отдал 19 голевых передач.
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