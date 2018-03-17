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Парфёнов — о матче с «Анжи»: когда «Тосно» пришёл в себя, было уже 0:2
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Парфёнов — о матче с «Анжи»: когда «Тосно» пришёл в себя, было уже 0:2 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи». Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Мы проиграли борьбу, о чём и говорили. В таких матчах, может быть, поменьше футбола, а как раз накал и огромное желание решили исход. Когда пришли в себя, было уже 0:2. Это только наша вина, и надо это спокойно переварить и работать дальше. Другого пути нет», — сказал специалист в эфире программы «После футбола».
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