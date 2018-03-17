Федотов: «Играем при своих болельщиках, так нельзя проигрывать 0:3»

— Виталий, что сегодня не хватило, как вы думаете?

— Да я уже боюсь перебрать кучу версий, чего не хватает. Я не знаю. Забитого гола не хватает нам, я думаю. Надо забить нам и, может быть, повезёт.

— Психологический барьер?

— Ну да, есть такое. Сейчас он давит. Такое состояние. Играем при своих болельщиках, так нельзя проигрывать 0:3. Я думаю, нам просто гола не хватает, потому что вроде бы работаем, вроде бы делаем. Чего не хватает, я честно пока не знаю.

— Как атмосфера в команде? Сыгранность, вместе ходите куда-нибудь, может быть, проводите время?

— Нет, атмосфера в команде довольно таки хорошая. Много новичков пришло зимой, но все влились. Ребята все хорошие. Не сказать, чтобы прямо какая-то напряжённая ситуация в команде. Все общаемся, все профессионалы. Все понимаем, что нужно выигрывать. Просто угнетает, что забить не можем. Так, в коллективе общаемся, хотим понять причину, но пока не удаётся.