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Федотов: «Играем при своих болельщиках, так нельзя проигрывать 0:3»
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Федотов: «Играем при своих болельщиках, так нельзя проигрывать 0:3» 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «СКА-Хабаровска» Виталий Федотов в интервью «Наш Футбол» поделился мнением после матча с "Уралом" (0:3).
— Виталий, что сегодня не хватило, как вы думаете?
— Да я уже боюсь перебрать кучу версий, чего не хватает. Я не знаю. Забитого гола не хватает нам, я думаю. Надо забить нам и, может быть, повезёт.
— Психологический барьер?
— Ну да, есть такое. Сейчас он давит. Такое состояние. Играем при своих болельщиках, так нельзя проигрывать 0:3. Я думаю, нам просто гола не хватает, потому что вроде бы работаем, вроде бы делаем. Чего не хватает, я честно пока не знаю.
— Как атмосфера в команде? Сыгранность, вместе ходите куда-нибудь, может быть, проводите время?
— Нет, атмосфера в команде довольно таки хорошая. Много новичков пришло зимой, но все влились. Ребята все хорошие. Не сказать, чтобы прямо какая-то напряжённая ситуация в команде. Все общаемся, все профессионалы. Все понимаем, что нужно выигрывать. Просто угнетает, что забить не можем. Так, в коллективе общаемся, хотим понять причину, но пока не удаётся.
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