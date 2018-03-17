Установлен новый мировой рекорд по сабражу

Установлен новый мировой рекорд по сабражу10 марта 2018 г. в Риге чемпион Европы Раймондс Томсонс поставил мировой рекорд по сабражу: он открыл 71 бутылку всего за 60 секунд.