Валерий Рейнгольд: Адриано подтвердил, что он сильнее Промеса

Напомним, что «Спартак» набрал 44 очка и на данный момент занимает второе место в чемпионате России. У «Рубина» 27 очков и девятое место. В следующем туре «Спартак» примет «Тосно», а «Рубин» на выезде сыграет с «Уралом».

«Спартак» преодолел «военный полигон» в Казани

— Вы часто говорите, что «Спартаку» надо забить быстрый гол. Соперник раскроется и дело пойдет. Гол «Спартак» забил, но дело не пошло… — Во-первых, я благодарен ребятам. Они — мужики. Начну с того, что во втором тайме был момент, когда команда «подсела». «Рубин» перехватил инициативу, сравнял счет. Потом «Спартак» обрел второе дыхание и вернул инициативу. Это дорого стоит, когда играешь в 16 градусов мороза. Я им очень благодарен.

И сравнений быть не может. Это «Рубин», а не «СКА-Хабаровск». Казанский клуб наголову выше в игровом смысле. Эти команды сравнивать нельзя. Другое дело, что «Спартак» растранжирил моменты, которые у своих ворот создал «Рубин». «Спартак» был обязан забивать два-три мяча в первом тайме.

Но я им все равно благодарен за то, что они переломили ход игры. И гол Адриано… Бразилец — мастерюга высшей категории. Он подтвердил мои слова о том, что он сильнее Промеса. В целом, «Спартак» произвел на меня очень хорошее впечатление. К «Рубину» это относится в меньшей степени.

— Ощущалось ли отсутствие Промеса по игре? — Может быть. Предположу, что один из моментов в первом тайме он бы реализовал. Было бы гораздо хуже, если бы в этой игре не сыграл Адриано. Я всегда ставил его выше Промеса не из-за забитых голов, он — классный нападающий, но как он помогает задней линии. Это многого стоит. Кто в футболе разбирает, оценит это. Редкость, чтобы футболист хорошо играл впереди, и еще помогал в обороне. Адриано показывает футбол европейского уровня, а его мячи, исполнения, открытия…

— Как вам игра обороны москвичей? — Вся защита в этом матче сыграла прилично. Никого не выделю. Были мелкие ошибки тактического плана, не технического. Это поправимо. Во многих моментах Максимович и Кутепов сыграли хорошо.

— Ханни и Роша? — Ханни понравился. Он немного не готов, как мне кажется. В борьбе уступает, в игре в корпус. Но он маленький и дерзкий. Потенциал хорошего футболиста виден. И пять с плюсом ему можно поставить за то, что он не выключился из борьбы, когда забил первый мяч. Другой мог остановиться и стоять в стороне, а Ханни пошел до конца и поставил в тупик Джанаева. Значит, есть характер и понимание футбола.

Роша произвел хорошее впечатление. Особенно если бы он забил мяч на последних минутах. Если бы на его позиции был бы Адриано, мяч был бы в сетке. В таких моментах Адриано не прощает. Роша еще адаптируется и надеюсь, что он поможет «Спартаку».