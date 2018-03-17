Московская монополия. И три гвоздя Дзюбы в крышку авантюры

То есть, очередную попытку обжиться в высшем европейском обществе предпримут «Локомотив», ЦСКА и «Спартак»

Предпосылки к эксклюзиву футбольной Москвы обозначены и со стороны столичной троицы, и со стороны конкурентов.

Были, да, вопросы к «Спартаку» о степени его готовности к возобновлению сезона. Но трудовая победа в Казани их почти что сняла. Ибо «Рубин» выглядел наиболее сложным из предстоявших «Спартаку» по календарю соперников. И последний раз красно-белые побеждали в столице Татарстана еще с Муратом Якином — это раз. А «Рубин», хоть кадрово и похудел за зиму, но на поле оживился и предстал по меньшей мере уже в полуфирменной бердыевской ипостаси — это два. Но «Спартак» благодаря сноровке Луиса Адриано сдюжил. И второй матч кряду забрал три очка в концовке. Чем отмел подозрения, что летне-осенние конфузы пойдут у него по второму кругу. Так что если команда не сваляет где-то дурака, очки ей терять пожалуй больше и не с кем.

«Локо», да, удручил, пропустив два нокаута от мадридских «атлетов». Но трудно, знаете, было отделаться от ощущения, что для бойцов Юрия Семина лигоевропейский плей-офф был скорее факультативом, чем основным фронтом. Не чувствовалось у них такой мобилизации, как у прошлогоднего «Ростова», ставившего явный акцент на еврокубках.

А ЦСКА и вовсе, обернувшись этаким ранневесенним экскаватором, собирает все, что попадается на пути. Остаться без Васина, Фернандеса, В. Березуцкого и в оперативном порядке решить тем не менее все до одной февральско-мартовские задачи — какой же умница Виктор Гончаренко

Тем временем к зенитовским верхам уже испытываешь невольное сочувствие: как они будут выпутываться из авантюры с приглашением Роберто Манчини ? Мало всего прочего, так подоспели еще этаких три гвоздя в крышку этой самой авантюры. Как то три мяча Артема Дзюбы в ворота последовательно «Амкара» и «Ростова». Календарь, что и говорить, порядочного поросенка зенитовским штабистам тут подложил! Ибо весь совокупный кадровый ресурс, призванный под требовательное начало Манчини, этих же самых соперников не огорчил ни единым голом… Какая сочная метафора зенитовской немощи! И если в Питере во время паузы не надумают доверить команду на апрель-май тому, кто попросит наличный состав просто по-человечески поиграть в футбол — Лига чемпионов определенно накроется для «Зенита» третий сезон подряд. Только теперь уже не бронзовым тазом, а деревянным корытом.

А «Краснодар» — в своем всегдашнем репертуаре. Продолжает переживать синдром под названием «Страх высоты». Едва открываются заманчивые турнирные перспективы, как команда сразу переходит, образно говоря, с бега на шаг. Упустить пять очков в играх с «Динамо» и «Уфой» — это нужно было, при потенциале-то «Краснодара», суметь.