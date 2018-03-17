Геннадий Величкин: «Доминирование Западной конференции — это временное явление»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что через несколько лет клубы Западной конференции перестанут доминировать в КХЛ. «Магнитка» является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

— Такое доминирование Западной конференции — это временное явление, — цитирует «Р-Спорт» Величкина. — Подождите годик-два. Все вернется на круги своя. Когда-то на Западе было интереснее, потом на Востоке. Оно туда-сюда гуляет. Жизнь не стоит на месте. Все равно все приходит на круги своя. Все искусственное — это временное. Жизнь расставит все на свои места, вот увидите.