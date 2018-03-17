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Ещенко: «Матч с „Рубином“ мог закончиться в первом тайме»
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Ещенко: «Матч с „Рубином“ мог закончиться в первом тайме» 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко в интервью «Наш Футбол» подвёл итоги встречи с казанским «Рубином» (1:2).
— Насколько сказывалась сегодня погода, поскольку к вечеру сегодня было 16 градусов мороза к концу игры?
— Что сказать по погоде? Конечно, прохладно. Хотя поле было не совсем идеальным, но играть можно. В первом тайме создали очень много моментов, не забили столько же, наверное. Если бы забили, я думаю, что в первом тайме всё уже закончилось.
— Сейчас была такая немного разнонаправленная игра. Первый тайм с явным вашим преимуществом, во втором — уже «Рубин» добавил. Он забил гол. За счёт чего удалось переломить игру после того, как соперник сравнял счёт?
— «Рубин» правильно, им надо было атаковать, поэтому сделал акцент на атаку. Начал прессинговать, подачи. То, что они забили… А мы после пропущенного гола, наоборот, стали опять в свой футбол играть и появились моменты. Вот и забили.
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