Ещенко: «Матч с „Рубином“ мог закончиться в первом тайме»

— Насколько сказывалась сегодня погода, поскольку к вечеру сегодня было 16 градусов мороза к концу игры?

— Что сказать по погоде? Конечно, прохладно. Хотя поле было не совсем идеальным, но играть можно. В первом тайме создали очень много моментов, не забили столько же, наверное. Если бы забили, я думаю, что в первом тайме всё уже закончилось.

— Сейчас была такая немного разнонаправленная игра. Первый тайм с явным вашим преимуществом, во втором — уже «Рубин» добавил. Он забил гол. За счёт чего удалось переломить игру после того, как соперник сравнял счёт?

— «Рубин» правильно, им надо было атаковать, поэтому сделал акцент на атаку. Начал прессинговать, подачи. То, что они забили… А мы после пропущенного гола, наоборот, стали опять в свой футбол играть и появились моменты. Вот и забили.