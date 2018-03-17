Скопинцев — о словах Карпина про бутсы: это вопрос к полю или к устойчивости ног

После матча 23-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:2) Карпин отметил, что игроки «Ростова» поскальзывались по ходу игры из-за того, что неправильно выбрали бутсы.

«Мне кажется, все играли на железных шипах, но даже в них проскальзывали. То есть это больше вопрос к полю или к устойчивости ног. Не знаю. Но шипы были правильные. Альтернатива была только играть в пластмассовых, но это недопустимо при такой погоде и на таком поле», — сказал Скопинцев в эфире программы «После футбола».