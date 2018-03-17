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Скопинцев — о словах Карпина про бутсы: это вопрос к полю или к устойчивости ног
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Скопинцев — о словах Карпина про бутсы: это вопрос к полю или к устойчивости ног 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев прокомментировал замечание главного тренера команды Валерия Карпина о бутсах игроков.
После матча 23-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:2) Карпин отметил, что игроки «Ростова» поскальзывались по ходу игры из-за того, что неправильно выбрали бутсы.
«Мне кажется, все играли на железных шипах, но даже в них проскальзывали. То есть это больше вопрос к полю или к устойчивости ног. Не знаю. Но шипы были правильные. Альтернатива была только играть в пластмассовых, но это недопустимо при такой погоде и на таком поле», — сказал Скопинцев в эфире программы «После футбола».
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