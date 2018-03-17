Фанатка «Спартака» получила свитер Селихова, чтобы выйти замуж

Во время матча 23-го тура чемпионата России между «Рубином» и "Спартаком" (1:2) на трибунах «Казань Арены» появился баннер. Одна из болельщиц попросила футболку нападающего Луиза Адриану или голкипера Александра Селихова

"Парень обещал жениться, если принесу футболку Селихова или Адриану", — гласит напдпись на баннере.

После игры Селихов подошел к трибуне и подарил девушке свой свитер.

😃 «Парень обещал жениться, если принесу футболку Селихова или Адриано» 🔴⚪️👌 Не забудьте позвать Сашу на свадьбу 😉#РубинСпартак — 1:2 pic.twitter.com/vwOxZ9iCyx

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 марта 2018 г.