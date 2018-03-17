Глушаков: гонка за титул в разгаре, хотя вы в начале назвали чемпионом «Зенит»

«Был тяжёлый матч, погодные условия и качество поля сыграли свою роль. Выиграл тот, кто больше хотел. Молодцы, что выиграли. Во втором тайме мы отдали инициативу.

В том, что мы не решили всё в первом тайме, есть наша вина. Но мы реализовали момент во втором тайме и забили гол. Могли забить ещё.

Бердыев сказал, что «Спартака» не было на поле? У всех своё мнение, но мы выиграли. Да, мы отдали инициативу и сами виноваты. Но счёт на табло. В первом тайме не реализовали столько моментов. Должны были побеждать ещё тогда.

Чемпионская гонка ещё в самом разгаре. Хотя вы, журналисты, назвали чемпионом «Зенит» ещё после третьего-пятого тура», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин

После 23 матчей «Спартак» (44 очка) занимает второе место в таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. При этом «железнодорожники» сыграли на матч меньше.