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Глушаков: гонка за титул в разгаре, хотя вы в начале назвали чемпионом «Зенит»
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Глушаков: гонка за титул в разгаре, хотя вы в начале назвали чемпионом «Зенит» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал комментарии после победы в матче 23-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:1).
«Был тяжёлый матч, погодные условия и качество поля сыграли свою роль. Выиграл тот, кто больше хотел. Молодцы, что выиграли. Во втором тайме мы отдали инициативу.
В том, что мы не решили всё в первом тайме, есть наша вина. Но мы реализовали момент во втором тайме и забили гол. Могли забить ещё.
Бердыев сказал, что «Спартака» не было на поле? У всех своё мнение, но мы выиграли. Да, мы отдали инициативу и сами виноваты. Но счёт на табло. В первом тайме не реализовали столько моментов. Должны были побеждать ещё тогда.
Чемпионская гонка ещё в самом разгаре. Хотя вы, журналисты, назвали чемпионом «Зенит» ещё после третьего-пятого тура», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
После 23 матчей «Спартак» (44 очка) занимает второе место в таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. При этом «железнодорожники» сыграли на матч меньше.
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