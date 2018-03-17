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«Хетафе» в гостях одержал волевую победу над «Реалом Сосьедад»
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«Хетафе» в гостях одержал волевую победу над «Реалом Сосьедад» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Хетафе» одержал волевую победу над «Реалом Сосьедад» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 23-й минуте Виллиан Жозе вывел «Реал Сосьедад» вперёд, однако в конце первого тайма Даконам Дьене сравнял счёт, а в начале второй половины игры Родригес Анхель принёс «Хетафе» победу.
«Хетафе» набрал 39 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» (33) располагается на 14-й позиции.
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