«Хетафе» в гостях одержал волевую победу над «Реалом Сосьедад»

«Хетафе» одержал волевую победу над «Реалом Сосьедад» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 23-й минуте Виллиан Жозе вывел «Реал Сосьедад» вперёд, однако в конце первого тайма Даконам Дьене сравнял счёт, а в начале второй половины игры Родригес Анхель принёс «Хетафе» победу.

«Хетафе» набрал 39 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» (33) располагается на 14-й позиции.