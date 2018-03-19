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«Реал Сосьедад» уволил главного тренера Эусебио Сакристана
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«Реал Сосьедад» уволил главного тренера Эусебио Сакристана 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Twitter
«Реал Сосьедад» уволил главного тренера Эусебио Сакристана и спортивного директора Лорена Хуарроса.
"«Реал Сосьедад» хочет поблагодарить Эусебио Сакристана за вклад, профессионализм и самоотверженность, которые он проявил за время работы в клубе, и желает всего наилучшего в дальнейшей профессиональной карьере", — говорится в сообщении в официальном «твиттере» «Реал Сосьедада».
Напомним, клуб из Сан-Себастьяна после 29-го тура чемпионата Испании занимает 15-е место и опережает идущий 18-м «Лас-Лальмас» на 12 очков.
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