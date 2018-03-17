Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах забил четыре гола в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (5:0).
Как отмечает Opta, египтянин стал первым игроком после экс-форварда «Арсенала» россиянина Андрея Аршавина, оформившим покер в матче АПЛ с четырёх ударов. Аршавин в 2009 году сделал это на «Энфилде» в матче «Ливерпуль» — «Арсенал» (4:4).
В матче с «Уотфордом» Салах также стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забившим 36 голов в дебютном сезоне. Хавбек побил достижение испанца Фернандо Торреса, который в свой первый сезон на «Энфилде» забил 33 гола.