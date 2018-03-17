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«Шальке» обыграл «Вольфсбург» благодаря автоголу Кнохе
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«Шальке» обыграл «Вольфсбург» благодаря автоголу Кнохе 

Советский спорт 6 часов назад
Единственный мяч на 86-й минуте забил в собственные ворота забил защитник «Вольфсбурга» Роберт Кнохе. Отметим, что на 76-й минуте Паул Верхаг мог вывести «Вольфсбург» вперед, но не реализовал пенальти.
«Шальке» набрал 49 очков и занимает второе место в бундеслиге. У «Вольфсбурга» 25 очков и 15-е место.
В следующем туре «Шальке» примет «Фрайбург», а «Вольфсбург» на выезде сыграет с «Гертой».
Чемпионат Германии Бундеслига 27-й тур  «Вольфсбург» — «Шальке» — 0:1  Гол: Кнохе, 81, в свои ворота
Нереализованный пенальти: Верхаг, 76 (вратарь)
«Вольфсбург»: Кастельс, Брума, Виллиам, Верхаг (Штеффен, 90), Кнохе, Гилавоги, Базур (Осимхен, 80), Арнольд, Дидави, Брекало (Ориги, 89), Димата.
«Шальке»: Ферманн, Настасич, Налдо, Очипка, Калиджури, Майер, Стамбули (Инсуа, 64), Харит (Эмболо, 60), Горетцка, Бенталеб, Бургшталлер (Ди Санто, 80).
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