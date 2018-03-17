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Почеттино: «Быстрый гол помог взять игру под свой контроль»
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Почеттино: «Быстрый гол помог взять игру под свой контроль» 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвёл итоги четвертьфинала Кубка Англии с «Суонси» (3:0).
"Мы показали отличный футбол. Я доволен действиями своих подопечных. Теперь на очереди полуфинал Кубка, который пройдёт на «Уэмбли». «Тоттенхэм» одержал заслуженную победу и показал отличный футбол. Конечно, быстрый гол помог взять игру под свой контроль. Для меня самое главное, что мы действовали гораздо лучше соперника и пробились в полуфинал турнира", — сказал Почеттино в интервью BBC Sport.
"Тоттенхэм" два года подряд сыграет в полуфинале Кубка Англии впервые за 36 лет
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