Почеттино: «Быстрый гол помог взять игру под свой контроль»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвёл итоги четвертьфинала Кубка Англии с «Суонси» (3:0).

"Мы показали отличный футбол. Я доволен действиями своих подопечных. Теперь на очереди полуфинал Кубка, который пройдёт на «Уэмбли». «Тоттенхэм» одержал заслуженную победу и показал отличный футбол. Конечно, быстрый гол помог взять игру под свой контроль. Для меня самое главное, что мы действовали гораздо лучше соперника и пробились в полуфинал турнира", — сказал Почеттино в интервью BBC Sport.

"Тоттенхэм" два года подряд сыграет в полуфинале Кубка Англии впервые за 36 лет