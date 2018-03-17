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Ещенко: «Спартак» победил, так что можно на поле не пенять
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Ещенко: «Спартак» победил, так что можно на поле не пенять 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал гостевую победу в матче 23-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:1).
«Поле неидеальное, но ровное. Выиграли, так что можно на поле не пенять. В последние 15 минут «Спартак» начал создавать моменты и забил. «Рубину» во втором тайме надо было атаковать и забивать, а мы сохраняли счёт. «Рубин» дожал и сравнял, после этого мы начали играть в свой футбол.
Сегодня было ощущение, что «Спартак» играет дома. Пришло столько болельщиков, переживающих за нас! По-моему, только за нас и кричали всё время.
Возможный вызов в сборную? Номера Черчесова у меня нет. Если бы меня хотели вызвать, давно бы уже вызвали.
Почему играл с короткими рукавами? А чего, не холодно же! Бывало и холоднее. В Самаре, например. Молодцы, отменили.
Мы выиграли. Посмотрим, как сыграет «Локомотив». Счёт других матчей не знали. Мы выходим играть всегда на победу, и нам незачем смотреть на конкурентов. Нужно самим набирать очки», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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