Ещенко: «Спартак» победил, так что можно на поле не пенять

«Поле неидеальное, но ровное. Выиграли, так что можно на поле не пенять. В последние 15 минут «Спартак» начал создавать моменты и забил. «Рубину» во втором тайме надо было атаковать и забивать, а мы сохраняли счёт. «Рубин» дожал и сравнял, после этого мы начали играть в свой футбол.

Сегодня было ощущение, что «Спартак» играет дома. Пришло столько болельщиков, переживающих за нас! По-моему, только за нас и кричали всё время.

Возможный вызов в сборную? Номера Черчесова у меня нет. Если бы меня хотели вызвать, давно бы уже вызвали.

Почему играл с короткими рукавами? А чего, не холодно же! Бывало и холоднее. В Самаре, например. Молодцы, отменили.