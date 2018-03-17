Splyce попрощалась с roca

Даниэль roca Густаферри покинул состав Splyce. Организация не раскрыла причин ухода roca. По данным Dust2.us, стороны не смогли договориться о продлении контракта Густаферри.

Complexitygaming.com Источники Dust2.us также сообщили, что укомплектовать ростер Splyce может бывший игрок Counter Logic Gaming Стив reltuC Катлер. В середине февраля он присоединился к RONIN, но не участвовал в последнем матче коллектива на ESEA Season 27. С 17 по 18 марта Splyce выступит на iBUYPOWER Invitational — Spring 2018, где вместо roca сыграет Алекс aproto Протопапас, экс-игрок CLG Academy. Густаферри выступал за Splyce с марта 2017 года. Коллектив занял 10 место в ESL Pro League Season 6. Северная Америка и сохранил слот в лиге на седьмой сезон. До этого roca был частью Echo Fox, compLexity Gaming и Tempo Storm.

Splyce Давид «DAVEY» Стеффорд Кори «Semphis» Фрисен Тайлер «Drone» Джонсон Зак «XotiC» Элшани Закари «Eley» Стауффер (тренер)