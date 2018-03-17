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Болельщица «Спартака» получила футболку Селихова, чтобы выйти замуж
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Болельщица «Спартака» получила футболку Селихова, чтобы выйти замуж 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Во время матча 23-го тура российской Премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» (1:2) одна из болельщиц красно-белых держала в руках баннер с просьбой подарить ей футболку форварда Луиса Адриано или вратаря Александра Селихова.
«Парень обещал жениться, если принесу футболку Селихова или Адриано», — гласит надпись на баннере.
После игры Селихов подошёл к болельщице и подарил ей футболку.
Видео доступно на официально странице журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова в социальной сети «Твиттер».
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