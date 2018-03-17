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Каррера: «Думаю, Попов болел за „Рубин“, но я не обижаюсь»
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Каррера: «Думаю, Попов болел за „Рубин“, но я не обижаюсь» 

Евро-футбол.Ру 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвёл итоги матча с «Рубином» (2:1). Его слова с пресс-конференции приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Иван Терентьев.
— Изучаете ли вы календарь предстоящих матчей? Своих и основных конкурентов?
— Нет, я перехожу от матча к матчу, настраивая команду на отдельного соперника. Сейчас я знаю только, что у нас впереди «Тосно», и буду настраивать своих подопечных на него.
— Вы отдали Попова в аренду «Рубину», сегодня он играть не мог из-за контрактных обязательств, и находился на трибуне. Как вы думаете, за кого он болел?
— Думаю, Ивелин переживал за свой нынешний клуб, и совсем на него за это не обижаюсь.
Луис Адриано забил сегодня классный гол и вообще играл очень продуктивно. Как вы считаете, сейчас он главная звезда чемпионата?
— Луис Адриано — прекрасный игрок, у него есть все качества классного форварда. Я рад, что он играет в составе команды.
— Массимо Каррера, вы не удивлены, что все стадионы к чемпионату мира построены без крыши, кроме «Крестовского»?
— Я доверяю специалистам, которые сконструировали эти арены, все стадионы получились великолепными.
— Почему сегодня не играли Промес, Таски, Боккетти?
— Если вы следите за чемпионатом, то должны знать, что Промес дисквалифицирован.
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