Ещё
Луонго совершил невероятный сейв клюшкой, отражая бросок Слепышева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Луонго совершил невероятный сейв клюшкой, отражая бросок Слепышева 

Чемпионат.com 5 часов назад
В эти минуты проходит очередной матч регулярного сезона НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов «пантеры» ведут со счётом 2:1 во многом благодаря невероятной игре голкипера Роберто Луонго.
Вратарь «Флориды» совершил прекрасный сейв клюшкой, отражая бросок российского нападающего Антона Слепышева. Луонго уже лежал на льду, когда Слепышев добивал шайбу в пустые ворота, однако в последний момент сумел вытянуть клюшку и отразить бросок нападающего.
Видео можно посмотреть в «твиттере» SI NHL.
Чемпионат.com: последние новости
«Рубин» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск Глушаков: гонка за титул в разгаре, хотя вы в начале назвали чемпионом «Зенит» «Анжи» победил «Тосно», Паул Антон оформил дубль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение