Луонго совершил невероятный сейв клюшкой, отражая бросок Слепышева 

В эти минуты проходит очередной матч регулярного сезона НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов «пантеры» ведут со счётом 2:1 во многом благодаря невероятной игре голкипера Роберто Луонго.
Вратарь «Флориды» совершил прекрасный сейв клюшкой, отражая бросок российского нападающего Антона Слепышева. Луонго уже лежал на льду, когда Слепышев добивал шайбу в пустые ворота, однако в последний момент сумел вытянуть клюшку и отразить бросок нападающего.
Видео можно посмотреть в «твиттере» SI NHL.