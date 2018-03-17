Курбан Бердыев: «Погодные условия одинаковые для „Рубина“ и „Спартака“

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем 23-го тура чемпионата России против "Спартака" сказал, что пятнадцатиградусный мороз не станет проблемой для его команды.

— «Рубин» перестраивается, в этом направлении есть сдвиги. Есть удовлетворение от того, что игроки понимают, чего от них хотят тренеры, — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол». — Психологически важно, что победили «Тосно» (1:0. — Прим. «СЭ») в предыдущем туре, и в плане очков и в плане таблицы, но в любом случае мы нацелены на более высокие позиции. Условия со «Спартаком» будут одинаковыми для обеих команд, важно, как игроки покажут то, что нарабатывали дома.

Рубин — Спартак М