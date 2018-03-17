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Курбан Бердыев: «Погодные условия одинаковые для „Рубина“ и „Спартака“
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Курбан Бердыев: «Погодные условия одинаковые для „Рубина“ и „Спартака“ 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем 23-го тура чемпионата России против "Спартака" сказал, что пятнадцатиградусный мороз не станет проблемой для его команды.
— «Рубин» перестраивается, в этом направлении есть сдвиги. Есть удовлетворение от того, что игроки понимают, чего от них хотят тренеры, — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол». — Психологически важно, что победили «Тосно» (1:0. — Прим. «СЭ») в предыдущем туре, и в плане очков и в плане таблицы, но в любом случае мы нацелены на более высокие позиции. Условия со «Спартаком» будут одинаковыми для обеих команд, важно, как игроки покажут то, что нарабатывали дома.
Рубин — Спартак М
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