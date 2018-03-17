«Спартак» преодолел «военный полигон» в Казани 

«Табакова» на стадион не допустили
К началу встречи термометр в Казани показывал «-16» градусов, но главный судья Владислав Безбородов принял решение провести матч. Перед ее началом главный тренер красно-белых Массимо Каррера на вопрос журналиста о желании перенести встречу, как это было в Самаре в матче на Кубок, отметил, что такое желание должно быть у арбитра, а ему надо думать об игре.
Плохие погодные условия привели не только к некомфортным условиям для футболистов и болельщиков — поле на стадионе «Казань Арена» было больше похоже на военный полигон для боевых машин.
Ну вот что это опять такое? Газон — огород, погода — минус тыща. Матч — отменить, агрономов — казнить, начальников — уволить, болельщикам — вернуть деньги и доплатить за моральный ущерб. Когда научимся себя уважать? Ну это же не футбол. #РубинСпартак
— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 17 марта 2018 г.
Мяч, которым команды начали встречу, вынесла дочь защитника казанского «Рубина» Владимира Граната, выступавшего за «Спартак» в сезоне-2015/16, Татьяна. А первый удар по нему сделал 78-летний ветеран местного футбола Анатолий Сурков, выступавший за «Рубин» на позиции нападающего еще в те времена, когда команда называлась «Искра».
В проведение 23-го тура РФПЛ вмешались выборы президента России, которые пройдут в воскресенье. О том, что три матча были перенесены на апрель, было известно давно. А вот то, что полиция не позволит фанатам «Спартака» пронести на стадион растяжку в память об известном болельщике красно-белых Олеге Табакове, стало большим сюрпризом. Сложно даже предположить, чем руководствовались сотрудники правоохранительных органов. Требованиями безопасности?
Расточительный «Спартак»
Ни Каррера, ни Курбан Бердыев сюрпризов друг другу не приготовили. По сравнению с предыдущим туром оба наставника сделали в основе всего по одной замене, причем в обоих случаях вынужденной. У москвичей из-за дисквалификации пропустил матч Квинси Промес, получивший в прошлом туре желтую карточку за симуляцию в чужой штрафной и запоровший заработанный Романом Зобниным пенальти. Вместо него вышел Александр Самедов.
НАШ СОСТАВ! ⚪️ #РубинСпартак pic.twitter.com/X1gbk26kNN
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 марта 2018 г.
А хозяева не смогли выставить полузащитника Ивелина Попова, права на которого принадлежат красно-белым. Для казанцев его отсутствие стало потерей и сильно сказалось на их игре. Болгарин пришел в команду только зимой, но уже стал одним из ключевых футболистов линии атаки.
#РубинСпартак Наш состав pic.twitter.com/37QsimYgjj
— «Рубин» Казань (@fcrk) 17 марта 2018 г.
Как спартаковцы ни старались, поле практически не позволяло им комбинировать. Поэтому гости сделали ставку на длинные зрячие забросы — и она принесла эффект уже на 18-й минуте. Еще в предыдущем туре новичок «Спартака» Софиан Ханни удивил тем, что систематически менялся местами с нападающим Луисом Адриано и оказывался на острие. В тот раз это успеха не принесло, зато в Казани сработало почти сразу –длинная передача из глубины на алжирца, он проигрывает борьбу Сесару Навасу, но на того бросается Адриано и вынуждает отдать назад Сослану Джанаеву. Пас получился слабым — Ханни успел к нему первым и пропихнул мимо голкипера.
Казанцев гол оглушил. Команда попала в психологическую яму, и только расточительность Зобнина, Дениса Глушакова и Адриано оставила «Рубин» в игре. Хозяева должны быть благодарны Джанаеву за то, что не проигрывали к перерыву со счетом 0:3. Такой расклад крайне опечалил бы экс-нападающего «Рубина» Алехандро Домингеса, следившего за этой игрой из солнечной Испании. Он сейчас играет за «Райо Вальекано».
С нами @Chori1708 #РубинСпартак pic.twitter.com/43jnXXSSPm
— «Рубин» Казань (@fcrk) 17 марта2018 г.
Адриано идет на троих
Курбан Бердыев наверняка хотел бы внести кардинальные изменения в действия команды, но ресурсов для этого практически не имеет. На скамейке запасных хозяев осталось пятеро полевых игроков: Олег Кузьмин, Егор Сорокин, Игорь Коновалов, Реза Шекари и Никита Голдобин. Сложно сказать, кто из них мог бы реально усилить игру.
В сложившихся обстоятельствах 65-летний специалист имел в своем распоряжении только хитрость и тактическая гибкость. После перерыва хозяева заиграли активнее и стали поддавливать соперника. У красно-белых перестали получаться выходы в контратаки и игра переместилась на их половину поля. Даже этого давления оказалось достаточно, чтобы оборона москвичей ошиблась — Кристиан Нобоа после розыгрыша углового здорово ворвался во вратарскую между Зобниным и Андреем Ещенко и головой вколотил мяч в сетку.
Спартаковцы никак не могли отодвинуть игру от своих ворот, и Каррера заменил потерявшегося Ханни на Педро Рошу. Физически бразилец выглядел неплохо, но удивительным образом не попадал в такт движениям партнерам — то раньше пас отдаст, то не в том направлении. Удивительно это потому, что приехал он в команду летом 2017-го.
Игра выравнялась, но проходила почти без ворот. И в этот момент сработало отработанное оружие — заброс на Адриано. Передача была не точной, но Руслан Камболов сбросил мяч бразильцу, который в окружении троих оппонентов мастерски пробил в угол ворот Джанаева.
Казанцам не хватило уже сил отыграться. Спартаковцы здорово чередовали уверенный контроль мяча с быстрыми контратаками и имели больше возможностей увеличить счет, чем пропустить.
РУБИН — СПАРТАК — 1:2 (0:1)
«Рубин»: Джанаев, Энаке, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов, Нобоа, Могилевец, Подберезкин, Карадениз, Жемалетдинов.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ханни (Роша, 68), Луис Адриано.
Голы: Ханни, 18 — 0:1, Нобоа, 61 — 1:1, Адриано, 81 — 1:2.
Предупреждения: Максимович (9), Кудряшов (23), Гранат (48), Фернандо (60).
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
17 марта. Казань. Стадион «Казань Арена».