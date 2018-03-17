«Спартак» преодолел «военный полигон» в Казани

«Табакова» на стадион не допустили

К началу встречи термометр в Казани показывал «-16» градусов, но главный судья Владислав Безбородов принял решение провести матч. Перед ее началом главный тренер красно-белых Массимо Каррера на вопрос журналиста о желании перенести встречу, как это было в Самаре в матче на Кубок, отметил, что такое желание должно быть у арбитра, а ему надо думать об игре.

Плохие погодные условия привели не только к некомфортным условиям для футболистов и болельщиков — поле на стадионе «Казань Арена» было больше похоже на военный полигон для боевых машин.

Ну вот что это опять такое? Газон — огород, погода — минус тыща. Матч — отменить, агрономов — казнить, начальников — уволить, болельщикам — вернуть деньги и доплатить за моральный ущерб. Когда научимся себя уважать? Ну это же не футбол. #РубинСпартак

Мяч, которым команды начали встречу, вынесла дочь защитника казанского «Рубина» Владимира Граната , выступавшего за «Спартак» в сезоне-2015/16, Татьяна. А первый удар по нему сделал 78-летний ветеран местного футбола Анатолий Сурков, выступавший за «Рубин» на позиции нападающего еще в те времена, когда команда называлась «Искра».

В проведение 23-го тура РФПЛ вмешались выборы президента России, которые пройдут в воскресенье. О том, что три матча были перенесены на апрель, было известно давно. А вот то, что полиция не позволит фанатам «Спартака» пронести на стадион растяжку в память об известном болельщике красно-белых Олеге Табакове , стало большим сюрпризом. Сложно даже предположить, чем руководствовались сотрудники правоохранительных органов . Требованиями безопасности?

Расточительный «Спартак»

Ни Каррера, ни Курбан Бердыев сюрпризов друг другу не приготовили. По сравнению с предыдущим туром оба наставника сделали в основе всего по одной замене, причем в обоих случаях вынужденной. У москвичей из-за дисквалификации пропустил матч Квинси Промес, получивший в прошлом туре желтую карточку за симуляцию в чужой штрафной и запоровший заработанный Романом Зобниным пенальти. Вместо него вышел Александр Самедов

НАШ СОСТАВ! ⚪️ #РубинСпартак pic.twitter.com/X1gbk26kNN

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 марта 2018 г.

А хозяева не смогли выставить полузащитника Ивелина Попова , права на которого принадлежат красно-белым. Для казанцев его отсутствие стало потерей и сильно сказалось на их игре. Болгарин пришел в команду только зимой, но уже стал одним из ключевых футболистов линии атаки.

#РубинСпартак Наш состав pic.twitter.com/37QsimYgjj

— «Рубин» Казань (@fcrk) 17 марта 2018 г.

Как спартаковцы ни старались, поле практически не позволяло им комбинировать. Поэтому гости сделали ставку на длинные зрячие забросы — и она принесла эффект уже на 18-й минуте. Еще в предыдущем туре новичок «Спартака» Софиан Ханни удивил тем, что систематически менялся местами с нападающим Луисом Адриано и оказывался на острие. В тот раз это успеха не принесло, зато в Казани сработало почти сразу –длинная передача из глубины на алжирца, он проигрывает борьбу Сесару Навасу, но на того бросается Адриано и вынуждает отдать назад Сослану Джанаеву . Пас получился слабым — Ханни успел к нему первым и пропихнул мимо голкипера.

Казанцев гол оглушил. Команда попала в психологическую яму, и только расточительность Зобнина, Дениса Глушакова и Адриано оставила «Рубин» в игре. Хозяева должны быть благодарны Джанаеву за то, что не проигрывали к перерыву со счетом 0:3. Такой расклад крайне опечалил бы экс-нападающего «Рубина» Алехандро Домингеса , следившего за этой игрой из солнечной Испании. Он сейчас играет за «Райо Вальекано».

С нами @Chori1708 #РубинСпартак pic.twitter.com/43jnXXSSPm

— «Рубин» Казань (@fcrk) 17 марта2018 г.

Адриано идет на троих

В сложившихся обстоятельствах 65-летний специалист имел в своем распоряжении только хитрость и тактическая гибкость. После перерыва хозяева заиграли активнее и стали поддавливать соперника. У красно-белых перестали получаться выходы в контратаки и игра переместилась на их половину поля. Даже этого давления оказалось достаточно, чтобы оборона москвичей ошиблась — Кристиан Нобоа после розыгрыша углового здорово ворвался во вратарскую между Зобниным и Андреем Ещенко и головой вколотил мяч в сетку.

Спартаковцы никак не могли отодвинуть игру от своих ворот, и Каррера заменил потерявшегося Ханни на Педро Рошу . Физически бразилец выглядел неплохо, но удивительным образом не попадал в такт движениям партнерам — то раньше пас отдаст, то не в том направлении. Удивительно это потому, что приехал он в команду летом 2017-го.

Игра выравнялась, но проходила почти без ворот. И в этот момент сработало отработанное оружие — заброс на Адриано. Передача была не точной, но Руслан Камболов сбросил мяч бразильцу, который в окружении троих оппонентов мастерски пробил в угол ворот Джанаева.

Казанцам не хватило уже сил отыграться. Спартаковцы здорово чередовали уверенный контроль мяча с быстрыми контратаками и имели больше возможностей увеличить счет, чем пропустить.

РУБИН — СПАРТАК — 1:2 (0:1)

«Рубин»: Джанаев, Энаке, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов, Нобоа, Могилевец, Подберезкин, Карадениз, Жемалетдинов.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ханни (Роша, 68), Луис Адриано.

Голы: Ханни, 18 — 0:1, Нобоа, 61 — 1:1, Адриано, 81 — 1:2.

Предупреждения: Максимович (9), Кудряшов (23), Гранат (48), Фернандо (60).

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

17 марта. Казань. Стадион «Казань Арена».