Хохлов: «На тренировках при -15 больше думаешь, как бы игроки не получили травму или не простыли»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвёл итоги контрольного матча с «Амкаром» (0:0) в эфире клубного канала.

— Понятно, что эта игра была необходима, чтобы трехнедельная пауза без официальных матчей не была безыгровой. Но все-таки погодные условия делают ее даже немножко травмоопасной. Не вмешивались такие мысли в голову, что, может, ну его?

— Как раз больше всего и боялись, чтобы по такой погоде не получить травмы, они абсолютно не нужны ни игрокам, ни команде. Но куда деваться? Два варианта — или играть в такую погоду, либо уезжать. Второе — это лишние разъезды, смена климата, что тоже не очень хорошо. Мы все-таки решили провести игру в таких условиях.

— Наверное, для болельщиков главным будет то, что все 90 минут на поле провел Кирилл Панченко . Мы видим, что он выглядел, особенно в концовке, учитывая его момент, немного по-другому, чем в тот отрезок, который провел в игре с «Краснодаром»?

— Я думаю, что сегодня он лучше выглядел, потому что с «Краснодаром» вышел, все-таки первая официальная игра после долгого перерыва, задохнулся, ножки подсели. Как бы мы не готовили его функционально, но тренировки — это одно, а матчи — другое. Сегодня было намного лучше. Я думаю, за счет игр контрольных и двусторонка у нас будет, он будет набирать.

— Как психологическое состояние Евгения Луценко , почему он сегодня только тайм сыграл?

— Мы планировали, что он сыграет тайм, потому что он какое-то время пропустил. Вы правильно сказали о психологическом состоянии. Приняли решение, что он сыграет тайм.

— Произошли изменения в клубе. Они как-то отразились на тренировочном процессе и моральном состоянии команды?

— На тренировочном процессе они никак не должны отражаться и не отразились. Продолжаем тренироваться в том же режиме, по тому же плану, который есть. Любые изменения, мы с игроками говорили, что надо сконцентрироваться на турнирной таблице, предстоящих играх, и думать только об этом. Что будет происходить, любые изменения в клубе не должны отражаться и переноситься на игру. Это изменения в руководящем составе, увольнение тренера или еще что-то — это жизнь.

— Вопрос о планах. Что сейчас, сколько дней отдыха, какой план на оставшуюся подготовку?

— Был запланирован один день отдыха, а сейчас после игры решили, что все-таки два дня дадим, потому что по таким условиям это и мучить футболистов. К тому же, не дай бог, попростывают. Это не тренировочный процесс, а изображать подобие тренировочного процесса. При минус 15 тренироваться… тут больше думаешь не о том, чтобы что-то наиграть, а как бы они не получили травму и не простыли. Все-таки два дня, у нас пока есть такая возможность, поэтому приняли решение, что во вторник начнем.