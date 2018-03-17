Тренер «Спартака» Каррера: мы не должны сидеть и считать очки

Итальянский наставник московского "Спартака" Массимо Каррера после победного матча «красно-белых» в Казани против «Рубина» (2:1) высоко оценил и игру своей команды, и выступление соперников, и поддержку со стороны столичных болельщиков. «Рад победе», — констатировал специалист.

"Было сложно контролировать мяч, — цитирует наставника «красно-белых» официальный сайт «Спартака». — Однако тяжело пришлось не только нам, но и соперникам. Думаю, мы хорошо провели первый тайм, мало позволили казанцам. После перерыва «Рубин» создал нам некоторые трудности. Но я ожидал этого. Потому что казанский клуб — организованная команда. Она демонстрирует достойный футбол".

Каррера считает, что его команда пропустила «необязательный гол»: «Тем не менее, наши футболисты нашли силы выиграть. И я доволен результатом. Когда побеждаешь, всегда рад. Знал, что нас ждет тяжелый матч: с »Рубином" никогда не бывает легко. Доволен результатом и выступлением своей команды".

Тренер «Спартака» заметил, что у построенного к чемпионату мира казанского стадиона хорошо бы было сделать крышу: «Думаю, что нужно было ее сделать. Но на это, естественно, необходимы деньги. Однако, несмотря на отсутствие крыши, считаю, что стадион подходит для проведения чемпионата мира. Потому что турнир проходит летом, а не зимой».

Говоря о том, что лидирующий «Локомотив» сохраняет некоторый отрыв от его клуба, Каррера сказал, что не изучает таблицу и календарь: «Иду от игры к игре. Знаю, что в следующем туре мы встретимся с „Тосно“. И теперь думаю о том, как сыграть с этим соперником. Мы не должны сидеть и считать очки. Нам нужно побеждать в каждом из оставшихся матчей».

"Приятно, что на стадионе было много наших болельщиков. Здорово, что мы их порадовали. Поклонники везде сопровождают нас. Одна из наших главных целей — приносить им радость", — сказал тренер о спартаковских фанатах, которых на матче было не меньше, чем казанцев.