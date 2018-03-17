«Бенфика» на выезде обыграла «Фейренсе», хозяева доигрывали мяч вдевятером

На 41-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Тиаго Силвы. Во втором тайме «Бенфика» воспользовалась численным преимуществом — отличились Рауль Хименес Рафа Силва . После этого у «Фейренсе» был удален еще и Антонио Бриенсо.

«Бенфика» набрала 68 очко и занимает первое место. При этом вторым идет «Порту», у которого игра в запасе и на одно очко меньше. «Фейренсе» на 16-м месте — 23 очка.

В следующем туре «Бенфика» примет «Виторию Гимарайнш», а «Фейренсе» на выезде сыграет с «Маритиму».

Чемпионат Португалии 27-й тур «Фейренсе» — «Бенфика» — 0:2 Голы: Хименес, 59, Силва, 75 Удаления: Силва, 41, Бриенсо, 85 (оба — «Фейренсе»)