Клопп: «Именно таким должен быть футбол в нашем исполнении»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после уверенной победы над «Уотфордом» (5:0) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

"Игра сложилась успешно, хотя она могла получиться иной. Мы понимали, что должны были сохранить правильный настрой с первой и до последней минуты. Ребята забили потрясающие голы и при этом они не останавливались. Именно таким должен быть футбол в нашем исполнении, я доволен игрой", — приводит слова Клоппа BBC Sport.

Победа над «Уотфордом» позволила мерсисайдцам выйти на третью позицию в таблице АПЛ.