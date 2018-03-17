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Клопп: «Именно таким должен быть футбол в нашем исполнении»
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Клопп: «Именно таким должен быть футбол в нашем исполнении» 

Евро-футбол.Ру 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после уверенной победы над «Уотфордом» (5:0) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
"Игра сложилась успешно, хотя она могла получиться иной. Мы понимали, что должны были сохранить правильный настрой с первой и до последней минуты. Ребята забили потрясающие голы и при этом они не останавливались. Именно таким должен быть футбол в нашем исполнении, я доволен игрой", — приводит слова Клоппа BBC Sport.
Победа над «Уотфордом» позволила мерсисайдцам выйти на третью позицию в таблице АПЛ.
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