Первенство мира 2018 года по скалолазанию пройдет в Москве

ТАСС , 17 марта. Москва примет первенство мира по скалолазанию в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации скалолазания России.

Данное решение было принято на пленарной ассамблее Международной федерации спортивного скалолазания, которая прошла в австрийском Инсбруке.

"Надеюсь, что в сложной политической обстановке в мире, когда России, наоборот, запрещают проводить спортивные соревнования, мы должны использовать шанс и повысить имидж как страны, так и нашего вида спорта в глазах мировой скалолазной общественности", — сказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков

Также стало известно, что в 2019 году чемпионат мира пройдет в Японии, а первенство мира — в итальянском Арко.

В августе прошлого года сессия Международного олимпийского комитета утвердила программу Олимпиады 2020 года в Токио, в которую впервые вошли скалолазание, карате, серфинг, скейтборд, а также вернулся бейсбол/софтбол.

Игры в японской столице пройдут с 24 июля по 9 августа.