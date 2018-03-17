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Первенство мира 2018 года по скалолазанию пройдет в Москве
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Первенство мира 2018 года по скалолазанию пройдет в Москве 

ТАСС 5 часов назад
ТАСС, 17 марта. Москва примет первенство мира по скалолазанию в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации скалолазания России.
Данное решение было принято на пленарной ассамблее Международной федерации спортивного скалолазания, которая прошла в австрийском Инсбруке.
"Надеюсь, что в сложной политической обстановке в мире, когда России, наоборот, запрещают проводить спортивные соревнования, мы должны использовать шанс и повысить имидж как страны, так и нашего вида спорта в глазах мировой скалолазной общественности", — сказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.
Также стало известно, что в 2019 году чемпионат мира пройдет в Японии, а первенство мира — в итальянском Арко.
В августе прошлого года сессия Международного олимпийского комитета утвердила программу Олимпиады 2020 года в Токио, в которую впервые вошли скалолазание, карате, серфинг, скейтборд, а также вернулся бейсбол/софтбол.
Игры в японской столице пройдут с 24 июля по 9 августа.
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