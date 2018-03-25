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Макдэвид — лучший бомбардир НХЛ при игре в равных составах, отрыв — 15 очков
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Макдэвид — лучший бомбардир НХЛ при игре в равных составах, отрыв — 15 очков 

Чемпионат.com 46 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Во встрече регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз» лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид забросил две шайбы, что позволило ему сместить Никиту Кучерова с первой строчки гонки бомбардиров. Теперь в активе Макдэвида 96 (38+58) очков, что на один балл больше, чем у россиянина.
Примечательно, что львиную часть очков Макдэвид набирает при игре в равных составах (77). Никита Кучеров отстаёт по этому показателю на 16 очков и занимает третье место. Между главными претендентами на «Арт Росс Трофи» вклинился нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (62 балла). Четвёртое место занимает словенский форвард Анже Копитар (60 очков), который в общем зачёте бомбардиров идёт только шестым.
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