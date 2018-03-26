Макдэвид упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ 

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в очередном матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Таким образом, канадский форвард упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Теперь в активе Макдэвида 99 (39+60) очков, что на три балла больше, чем у российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (37+58). Замыкает тройку центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который набрал 92 (42+50) очка.
Видео гола Коннора Макдэвида опубликовано на официальном сайте НХЛ.
Следом расположились Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 92, Клод Жиру («Филадельфия Флайерз») — 91, Анже Копита («Лос-Анджелес Кингз») — 96, Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 86.