Маклеллан: спор Макдэвида и Кучерова — дополнительная мотивация для «Эдмонтона»

«Конечно, наша главная цель — выстроить командную игру, но если честно, то спор Макдэвида и Кучерова мотивирует команду. Мы хотим, чтобы приз достался Коннору и чтобы он добился этой цели», — цитирует специалиста «твиттер» клуба.

Макдэвид располагается на втором месте с гонке бомбардиров с 89 (34+55) очками, отставая от Кучерова всего на два балла.