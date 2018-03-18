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Маклеллан: спор Макдэвида и Кучерова — дополнительная мотивация для «Эдмонтона»
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Маклеллан: спор Макдэвида и Кучерова — дополнительная мотивация для «Эдмонтона» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан признался, что спор капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида с российским форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым за «Арт Росс Трофи» мотивирует команду.
«Конечно, наша главная цель — выстроить командную игру, но если честно, то спор Макдэвида и Кучерова мотивирует команду. Мы хотим, чтобы приз достался Коннору и чтобы он добился этой цели», — цитирует специалиста «твиттер» клуба.
Макдэвид располагается на втором месте с гонке бомбардиров с 89 (34+55) очками, отставая от Кучерова всего на два балла.
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