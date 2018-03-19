Обзор игрового дня НХЛ. 18 марта 2018 года. Кучеров оформил дубль

«Тампа» стала вторым клубом лиги, кто забронировал путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли.

Внезапный спурт капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида заставил волноваться поклонников Никиты Кучерова , чьё преимущество в споре лучших бомбардиров сократилось до двух очков. «Тампа» не слишком удачно провела последние матчи, но очная битва с «нефтяниками» оказалась неплохой и для «молний» в целом, и персонально для Кучерова.

Главным итогом для команды стала бронь кубкового билета. «Тампа» на правах лидера Восточной конференции обеспечила себе участие в плей-офф — это произошло с южанами в 10-й раз в истории клуба и в четвёртый раз за пять последних лет. Кучеров отметился двумя голами, постепенно подбираясь к отметке в 40 шайб за сезон. Его первый гол был забит в начале второго периода в большинстве и оказался победным.

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Макдэвид, несмотря на 25 минут игрового времени и отчаянное старание что-то сделать, так и не смог переиграть вратаря «Тампы» Луи Доминга и остался без очков. Таким образом, преимущество Кучерова в борьбе за «Арт Росс Трофи» выросло до четырёх баллов, а главными преследователями вместе с Макдэвидом являются Евгений Малкин Натан Маккиннон . «Знаете, какая главная цифра в сегодняшнем матче? Мы „убили“ все пять удалений, а „Эдмонтон“ не смог забить в большинстве. Два первых удаления стали фантастической работой бригады меньшинства, парни очень здорово сыграли перед нашим голкипером. Доминге сделал нужные сейвы, Макдона сделал четыре блок-шота. Это и стало ключом к игре», — заметил наставник «Тампы» Джон Купер . «Действительно, парни ложились под броски, очень сильно помогали мне. Вся игровая система действовала здорово, мы проделали классную работу», — добавил Доминге. В стане «нефтяников» царили противоположные настроения: «Эдмонтон» проиграл три матча из последних четырёх. «Увы, соперник был намного лучше нас, у них было больше бензина в баке. Мы видим ту работу, которую нам надо проделать, чтобы стать успешнее. Конечно, всё решила наша неудача в большинстве. Можно сколько угодно говорить о бросках и моментах, но розыгрыш численного преимущества должен завершаться голом», — отметил главный тренер «Ойлерз» Тодд Маклеллан

Два матча паузы — и снова за дело. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, недавно добравшийся до отметки в 600 голов за карьеру, начал движение вверх по историческому списку тех хоккеистов, кому удавалось подобное достижение. С двадцатого места он перебрался на строчку выше, догнав знаменитого бомбардира чемпионского «Эдмонтона» Яри Курри, забив в концовке первого периода матча с «Филадельфией». Гол получился нетипичным для Александра, который подставил клюшку на пятачке под дальний бросок защитника.

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Гол капитана «столичных» не сказался на игровом тонусе «Вашингтона», который уступал «лётчикам» во многих компонентах. Уже к первому перерыву «Филадельфия» вела с перевесом в две шайбы, и дальнейший ход встречи лишь укрепил преимущество «Флайерз». Мотивация «оранжевых» вполне понятна, поскольку «лётчики» хотят сохранить за собой третью строчку Столичного дивизиона, не желая опускаться на скользкие ступеньки, дающие «уайлд-кард».

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«Сегодня мы сами себя подстрелили в ногу», — сердито сказал Овечкин после матча. «Мы просто спали всю игру, хотя у нас было преимущество. „Филадельфия“ играла вчера вечером и должна была быть уставшей. А мы весь матч лежали в кровати», — добавил расстроенный наставник Барри Тротц.

Стоит добавить, что в матче не принял участия Евгений Кузнецов , получивший травму руки в предыдущем матче с «Айлендерс». Подробности повреждения в клубе тщательно скрывают, ограничиваясь стандартной формулировкой «травма верхней части тела, вернётся со дня на день». «Мне нравится это гораздо больше, чем вернётся с недели на неделю или с месяца на месяц. Я бы сказал, что это не самые плохие новости, но нужно смотреть, как он будет восстанавливаться», — добавил Тротц. Ожидается, что к старту плей-офф Евгений должен вернуться в строй.

Лайне догнал Овечкина

Неутомимый финский тинейджер из «Виннипега» не желает отпускать Овечкина в поход за очередным «Ришаром». В матче с «Далласом» Патрик Лайне оформил очередной голевой дубль и снова встал вровень с Александром: у обоих форвардов теперь по 43 гола. При этом, Патрик не скрывает, что такое равенство не приносит ему особой радости — он хочет быть единоличным лидером. «Я не слишком много внимания обращаю на гонку снайперов, меня больше заботит положение команды в таблице. Но ничья в битве за лидерство звучит неплохо. Как я говорил неделю назад, я не хочу идти с кем-то вровень. Мне хочется лидировать самому и я буду пытаться это сделать в следующем матче», — невозмутимо сказал 19-летний Лайне.

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Пока всё внимание большинства болельщиков было обращено на разборки Овечкина и Лайне, в гонке снайперов появился новый претендент на первую строчку — им стал нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон, который до этого не был в числе главных действующих лиц. В матче с «Калгари» шведский центрфорвард оформил хет-трик, и его отставание от Овечкина и Лайне теперь составляет четыре шайбы. В конце декабря в матче с «Торонто» Карлссон стал автором первого хет-трика в истории «золотых рыцарей», а теперь превратился и в автора первого натурального «трюка со шляпой», поскольку забил три гола подряд за 8-минутный отрезок.

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Кроме Карлссона хорошей статистикой может похвастать и голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, который отразил все 42 броска по своим воротам и вошёл в дюжину самых побеждающих вратарей в истории НХЛ (401), сравнявшись с Крисом Осгудом

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