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Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Флориду»
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Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Флориду» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Эдмонтон Ойлерз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного сезона НХЛ. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Тодда Маклеллана.
В составе победителей по разу отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Адам Ларссон и Тай Рэтти. В составе «пантер» успех праздновали Фрэнк Ватрано и Винсент Трочек.
Российский форвард «нефтяников» Антон Слепышев заработал показатель полезности «-2» за 12 минут игрового времени. Нападающий отметился невероятным неиспользованным моментом по ходу второго периода. Евгений Дадонов из «Флориды» также не набрал очков и заработал аналогичный показатель полезности, Максим Мамин не попал в заявку.
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