ПСВ обыграл «Венло» и продолжает лидировать в чемпионате Голландии

На 58-й минуте у гостей был удален Ральф Сойнтйенс. Через десять минут после этого хозяевам удалось открыть счет — отличился Марко ван Гинкель. Затем Ирвинг Лосано забил второй мяч, а ванн Гинкель с пенальти оформил дубль

ПСВ набрал 71 очко и продолжает лидировать в чемпионате Голландии. У «Венло» 33 очка и 12-е место. В следующем туре ПСВ примет «Бреду», а «Венло» — «Твенте»

Чемпионат Голландии 28-й тур ПСВ — «Венло» — 3:0 Голы: ван Гинкель, 68, 83, с пенальти, Лосано, 80 Удаление: Сойнтйенс, 58 («Венло»)