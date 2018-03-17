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ПСВ обыграл «Венло» и продолжает лидировать в чемпионате Голландии
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ПСВ обыграл «Венло» и продолжает лидировать в чемпионате Голландии 

Советский спорт 4 часа назад
На 58-й минуте у гостей был удален Ральф Сойнтйенс. Через десять минут после этого хозяевам удалось открыть счет — отличился Марко ван Гинкель. Затем Ирвинг Лосано забил второй мяч, а ванн Гинкель с пенальти оформил дубль
ПСВ набрал 71 очко и продолжает лидировать в чемпионате Голландии. У «Венло» 33 очка и 12-е место. В следующем туре ПСВ примет «Бреду», а «Венло» — «Твенте»
Чемпионат Голландии 28-й тур  ПСВ — «Венло» — 3:0  Голы: ван Гинкель, 68, 83, с пенальти, Лосано, 80  Удаление: Сойнтйенс, 58 («Венло»)
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