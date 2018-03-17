Лэнгфорд договорился о контракте с «Маккаби Ришон-ле-Цион»

Бывший защитник казанского УНИКСа, лучший снайпер Евролиги сезона-2016/2017 Кит Лэнгфорд договорился о подписании контракта с израильским клубом «Маккаби» из города Ришон-ле-Цион. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Дэвид Пик

После 19 туров регулярного чемпионата «Маккаби Ришон-ле-Цион» занимает восьмое место в турнирной таблице, которое позволяет участвовать в плей-офф. Нынешний сезон Лэнгфорд начинал в чемпионате Китая в составе «Шеньчжень Леопардс», в январе он покинул КБА.