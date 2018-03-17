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«Монпелье» упустил победу над «Дижоном»
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«Монпелье» упустил победу над «Дижоном» 

Советский спорт 4 часа назад
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Встреча, прошедшая в субботу в Монпелье, завершилась результативной ничьей — 2:2. У хозяев отличились Эйе Скири (59-я минута) и Жованни-Ги Сио (66-я). У гостей дублем отметился Уэлси Саид. Он забил на 26-й и 90-й минутах.
Таким образом, «Монпелье» набрал 42 очка и теперь делит седьмое-восьмое места с «Ниццей». У «Дижона» стало 38 очков. Этот клуб идет девятым.
В следующих матчах чемпионата «Монпелье» 1 апреля в гостях сыграет с «Каном», а «Дижон» 31 марта примет «Марсель».
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