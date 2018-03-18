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Эксперт: новичок «Спартака» Ханни оставил приятное впечатление
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Эксперт: новичок «Спартака» Ханни оставил приятное впечатление 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Рубином» в матче РФПЛ. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Если говорить об игре Софьяна Ханни то видно, что парень техничный, подвижный и делает всё правильно, старается регулярно обострять.
Я не следил за ним ранее, поэтому не могу сравнивать его выступления в других клубах и в «Спартаке». Но за то время, что я видел Ханни в «Спартаке», он оставил приятное впечатление", — сказал Мостовой.
Матч «Рубин» — «Спартак» завершился со счетом 1:2.
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