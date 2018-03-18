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Cypher и COOLLERZ сыграют в первом сезоне BEAT Invitational
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Cypher и COOLLERZ сыграют в первом сезоне BEAT Invitational 

CyberSport.ru 4 часа назад
BEAT Gaming запустила первый сезон турнира по Quake Champions, куда пригласила Алексея Cypher Янушевского, Антона COOLLERZ Синьгова, Дмитрия Xron Сахарука и еще пятерых игроков. Киберспортсмены из Европы и СНГ разыграют $2,5 тыс.
Групповая стадия BEAT Invitational:
Матчи группы A пройдут 23 марта, группы B — 24 марта. В плей-офф выйдут по три лучших игрока; лидеры групп пройдут сразу в полуфиналы. Все матчи группового этапа и плей-офф сыграют до двух побед, а финал — до трех.
Распределение призового фонда:
1 место — $1250;2 место — $750;3-4 место — по $250.
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