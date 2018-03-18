Cypher и COOLLERZ сыграют в первом сезоне BEAT Invitational

BEAT Gaming запустила первый сезон турнира по Quake Champions, куда пригласила Алексея Cypher Янушевского, Антона COOLLERZ Синьгова, Дмитрия Xron Сахарука и еще пятерых игроков. Киберспортсмены из Европы и СНГ разыграют $2,5 тыс.

Групповая стадия BEAT Invitational:

Матчи группы A пройдут 23 марта, группы B — 24 марта. В плей-офф выйдут по три лучших игрока; лидеры групп пройдут сразу в полуфиналы. Все матчи группового этапа и плей-офф сыграют до двух побед, а финал — до трех.

Распределение призового фонда:

1 место — $1250;2 место — $750;3-4 место — по $250.