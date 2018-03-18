Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра заявил, что его не интересует работа со сборной Франции. Тем не менее, ему хотелось бы попробовать свои силы в «Арсенале», за который он выступал в игроцкие годы.
— Предположим, что в один прекрасный день работать тренером «Арсенала» может быть интересно мне, — цитирует L'Equipe Виейра. — Если у меня будет шанс когда-нибудь тренировать большую команду, то да, я думаю, что буду готов. Когда-нибудь. Я не могу сказать больше, потому что больше нечего сказать и, что более важно, я не хочу обижать Арсена Венгера, которого сильно уважаю. Знаю, насколько он страдает из-за текущих результатов, тем более, когда бывшие игроки говорят о нем плохое. Они — эксперты и вынуждены говорить это для своих СМИ. Когда вы работаете в этой сфере работы, вы вынуждены это делать.
— Со сборной Франции работали Лоран Блан и Дидье Дешам, и мы считаем, что в один прекрасный день Зинедин Зидан станет тренером сборной. Может быть, вы тоже когда-нибудь?
— Честно говоря, сборная меня не интересует. Тренер национальной команды — это совсем не то… Я молодой тренер, и мне нужно тренировать каждый день.