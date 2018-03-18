Патрик Виейра: «Тренировать „Арсенал“ — это интересно, работа со сборной — нет»

Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра заявил, что его не интересует работа со сборной Франции. Тем не менее, ему хотелось бы попробовать свои силы в «Арсенале», за который он выступал в игроцкие годы.

— Предположим, что в один прекрасный день работать тренером «Арсенала» может быть интересно мне, — цитирует L'Equipe Виейра. — Если у меня будет шанс когда-нибудь тренировать большую команду, то да, я думаю, что буду готов. Когда-нибудь. Я не могу сказать больше, потому что больше нечего сказать и, что более важно, я не хочу обижать Арсена Венгера , которого сильно уважаю. Знаю, насколько он страдает из-за текущих результатов, тем более, когда бывшие игроки говорят о нем плохое. Они — эксперты и вынуждены говорить это для своих СМИ. Когда вы работаете в этой сфере работы, вы вынуждены это делать.

— Честно говоря, сборная меня не интересует. Тренер национальной команды — это совсем не то… Я молодой тренер, и мне нужно тренировать каждый день.