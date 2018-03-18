Футболисты волгоградского «Ротора» подцепили грипп

Главный тренер волгоградского «Ротора» поразился решениям судей на мачте против спортсменов из «Балтики».

— Там же был не 100, а 200% одиннадцатиметровый, — рассуждает Сергей Павлов . — Для меня это дикость, что судья не дал нам пенальти. После игры я подошел к нему и сказал: «Ты в трех метрах стоишь. Как можно не заметить такой очевидности?». Знаете, нужно быть очень смелым человеком, чтобы этого не сделать. Какая — то фантастика.

По словам Сергея Павлова, волгоградские футболисты не уступали калининградцам, но работали не на 100%.

— Мы сыграли не так, как можем, — уверен главный тренер волгоградского «Ротора». — Не скрою, что у нас были проблемы перед подготовкой к матчу. Два — три игрока вышли на поле с недолеченными травмами. За эти две недели восемь ребят зацепили грипп и толком не успели восстановиться.

Сегодня волгоградский «Ротор» уступил футболистам из команды «Балтика». Игра на домашнем стадионе калининградцев закончилась со счетом 0:1.