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Футболисты волгоградского «Ротора» подцепили грипп
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Футболисты волгоградского «Ротора» подцепили грипп 

v1.ru 4 часа назад
Фото: v1.ru
Главный тренер волгоградского «Ротора» поразился решениям судей на мачте против спортсменов из «Балтики».
— Там же был не 100, а 200% одиннадцатиметровый, — рассуждает Сергей Павлов. — Для меня это дикость, что судья не дал нам пенальти. После игры я подошел к нему и сказал: «Ты в трех метрах стоишь. Как можно не заметить такой очевидности?». Знаете, нужно быть очень смелым человеком, чтобы этого не сделать. Какая — то фантастика.
По словам Сергея Павлова, волгоградские футболисты не уступали калининградцам, но работали не на 100%.
— Мы сыграли не так, как можем, — уверен главный тренер волгоградского «Ротора». — Не скрою, что у нас были проблемы перед подготовкой к матчу. Два — три игрока вышли на поле с недолеченными травмами. За эти две недели восемь ребят зацепили грипп и толком не успели восстановиться.
Сегодня волгоградский «Ротор» уступил футболистам из команды «Балтика». Игра на домашнем стадионе калининградцев закончилась со счетом 0:1.
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