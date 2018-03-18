Грандиозным ледовым шоу открыли торговый центр в Москве

Шикарный подарок от звезд на льду. На открытии торгового центра в Москве показали знаменитый мюзикл «Руслан и Людмила», причем совершенно бесплатно, передает «МИР 24».

Шоу по мотивам русской сказки прошло с аншлагом. Хотя это был лишь небольшой отрывок из мюзикла, но столько звезд на льду вряд ли где увидишь. Роль Руслана исполняет многократный чемпион США по фигурному катанию Петр Чернышов, Фарлаф — призер Олимпийских игр, артистичный француз Филипп Канделоро и еще десятки звезд. И, конечно, олимпийская чемпионка, автор и исполнительница роли Людмилы Татьяна Навка

«В нашем шоу участвуют и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира, и чемпионы Европы — огромное количество человек. Оно оснащено огромным всевозможными техническими спецэффектами. Я думаю, это шоу, которому нет аналогов во всем мире», — заявила продюсер и автор ледового мюзикла «Руслан и Людмила» Татьяна Навка.

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