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Огбонна заменит травмированного Кьеллини в заявке сборной Италии по футболу
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Огбонна заменит травмированного Кьеллини в заявке сборной Италии по футболу 

RT на русском 10 часов назад
Фото: Soccer News
Защитник английского «Вест Хэм Юайтед» Анджело Огбонна вызван в сборную Италии по футболу на контрольные матчи с Аргентиной и Англией. Как сообщает пресс-служба команды, Огбона заменит защитника туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который получил травму в матче 29-го тура Серии А против клуба СПАЛ.
Матч Аргентина — Италия состоится 23 марта в Манчестере на стадионе «Этихад». Встреча с Англией пройдёт 27 марта в Лондоне на «Уэмбли». Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Сити» Яя Туре вызван в сборную Кот-д'Ивуара.
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