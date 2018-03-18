Ещё
«Бетис» разгромил «Эспаньол»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бетис» разгромил «Эспаньол» 

Чемпионат.com 4 часа назад
«Бетис» одержал крупную победу над «Эспаньолом» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Голами в составе севильской команды отличились защитник Эктор Фирпо и полузащитники Ряд Будебуз и Франсиско Герреро. Первый гол был забит в первом тайме, остальные два — во втором.
«Бетис» набрал 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» имеет в своём активе 35 баллов располагается на 13-й позиции.
Чемпионат.com: последние новости
«Рубин» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск Болельщица «Спартака» получила футболку Селихова, чтобы выйти замуж «Анжи» победил «Тосно», Паул Антон оформил дубль
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение