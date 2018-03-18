«Бетис» разгромил «Эспаньол»

«Бетис» одержал крупную победу над «Эспаньолом» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голами в составе севильской команды отличились защитник Эктор Фирпо и полузащитники Ряд Будебуз и Франсиско Герреро. Первый гол был забит в первом тайме, остальные два — во втором.

«Бетис» набрал 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» имеет в своём активе 35 баллов располагается на 13-й позиции.