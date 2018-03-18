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«Бетис» на своем поле разгромил «Эспаньол»
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«Бетис» на своем поле разгромил «Эспаньол» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле победил «Эспаньол» — 3:0. По голу в ворота соперников забили Фирпо, Будебуз и Франсис Герреро. В турнирной таблице «Бетис» догнал «Жирону», которая занимает седьмое место.
Чемпионат Испании
29-й тур  "Бетис" — «Эспаньол» — 3:0 (1:0)
Голы: Фирпо, 34 (1:0). Будебуз, 56 (2:0). Франсис Герреро, 69 (3:0). «Бетис»: Адан, Амат, Бартра, Манди, Фирпо, Хави Гарсия, Гуардадо (Дурмиси, 73), Будебуз (Тельо, 81), Руис, Франсис Герреро, Лорен Морон (Леон, 75).
"Эспаньол": Пау Лопес, Давид Лопес, Дуарте, Кариколь, Наварро, Гранеро (Вила, 81), Санчес, Виктор Санчес, Пьятти (Дардер, 46), Леу Баптистан (Серхио Гарсия, 70), Морено.
Предупреждения: Виктор Санчес, 36. Франсис Герреро, 81. Морено, 89. Вила, 90+3.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
17 марта. Севилья. Стадион «Бенито Вильямин».
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