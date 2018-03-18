«Бетис» на своем поле разгромил «Эспаньол»

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле победил «Эспаньол» — 3:0. По голу в ворота соперников забили Фирпо, Будебуз и Франсис Герреро. В турнирной таблице «Бетис» догнал «Жирону», которая занимает седьмое место.

Чемпионат Испании

29-й тур "Бетис" — «Эспаньол» — 3:0 (1:0)

Голы: Фирпо, 34 (1:0). Будебуз, 56 (2:0). Франсис Герреро, 69 (3:0). «Бетис»: Адан, Амат, Бартра, Манди, Фирпо, Хави Гарсия, Гуардадо (Дурмиси, 73), Будебуз (Тельо, 81), Руис, Франсис Герреро, Лорен Морон (Леон, 75).

Предупреждения: Виктор Санчес, 36. Франсис Герреро, 81. Морено, 89. Вила, 90+3.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

17 марта. Севилья. Стадион «Бенито Вильямин».