Ещё
Уткин: Манчини — главный нытик, на его фоне Луческу просто кремень
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уткин: Манчини — главный нытик, на его фоне Луческу просто кремень 

Чемпионат.com 3 часа назад
Известный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о главном тренере «Зенита» Роберто Манчини.
«Не знаю, что имел в виду Манчини, говоря, что голы в «Зените» забивал один человек, а теперь и его нет. Если это слышали Дриусси и Заболотный, то это им ни в коем случае не добавило уверенности. Манчини — это же вообще главный нытик. Роберто ныл в «Интере», ныл в «Манчестер Сити», и он найдёт способ поныть. По сравнению с ним Луческу просто кремень, а Виллаш-Боаш — дзен», — сказал Уткин в передаче «3-й тайм» на YouTube-канале «Meizu Football».
Чемпионат.com: последние новости
«Рубин» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск Ещенко: «Спартак» победил, так что можно на поле не пенять Болельщица «Спартака» получила футболку Селихова, чтобы выйти замуж
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение