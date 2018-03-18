Уткин: Манчини — главный нытик, на его фоне Луческу просто кремень

«Не знаю, что имел в виду Манчини, говоря, что голы в «Зените» забивал один человек, а теперь и его нет. Если это слышали Дриусси и Заболотный, то это им ни в коем случае не добавило уверенности. Манчини — это же вообще главный нытик. Роберто ныл в «Интере», ныл в «Манчестер Сити», и он найдёт способ поныть. По сравнению с ним Луческу просто кремень, а Виллаш-Боаш — дзен», — сказал Уткин в передаче «3-й тайм» на YouTube-канале «Meizu Football».