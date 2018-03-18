Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал игру хавбека «красно-белых» Софьяна Ханни в матче с «Рубином» (2:1).
"Как он мне? Да никак, ничего особенного. Ну, запихнул этот мяч и всё, больше ничем не запомнился. Вообще зимнее трансферное окно в РФПЛ отметилось рядом несуразных трансферов. Переплюнул всех "Зенит", обменявший Дзюбу на Заболотного. Но говорить о том, что «Спартак» усилился, я тоже не могу. Взгляните на тяжёлого, грузного Максимовича. Карадениз, уже выписавший себе пенсионное удостоверение, обошёл серба как стоячего", — сказал Червиченко.
В прошедшем поединке Ханни отметился первым голом в составе столичной команды. Он пополнил её ряды в ходе зимнего трансферного окна.