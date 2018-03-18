Рейнгольд: «Луис Адриано сильнее Промеса»

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги игры «красно-белых» против «Рубина» (2:1) в 23-м туре Премьер-лиги.

"Первое, что я скажу о футболистах «Спартака» — мужики! Меня сегодня больше волновала не красивая игра и количество голов, а характер команды. Был момент, где во втором тайме спартаковцы подсели, и это естественно, учитывая темп игры в первом тайме, а также погодные условия. Но ребята молодцы, проявили себя как мужики!

Конечно, москвичи должны были решать всё ещё в первом тайме, ведь казанцы совершили несколько очень грубых ошибок, которыми гости не воспользовались. И несмотря на то, что гол Ханни и стал следствием ошибок «Рубина», соперника можно было добивать. Не забиваешь ты — забивают тебе, и «Спартак» пропустил, но я до конца верил, что команда вновь возьмёт игру под контроль и выйдет вперёд.

Меня поразил гол Луиcа Адриано — это высший пилотаж! Он оставил не у дел троих защитников, ударил зряче без шансов для вратаря. Это говорит о серьёзном мастерстве, и для меня это не является неожиданностью, ведь я и раньше говорил, что бразилец сильнее Промеса. Помимо индивидуальных качеств взгляните на то, как Адриано помогает при обороне своих ворот. Просто молодец, это дорогого стоит!", — сказал Рейнгольд.

"Спартак" занимает второе место в таблице, отставая от «Локомотива» на пять очков.