Фанаты ПСВ устроили минуту аплодисментов в честь форварда соперников, пропустившего матч

Необычный случай произошел в матче 28-го тура чемпионата Голландии между ПСВ и «Венло» (3:0). Фанаты команды из Эйндховена устроили минуту аплодисментов в честь форварда соперников Леннарта Ти, который пропустил игру. 26-летний немец не смог выйти на поле, так как перед игрой сдал кровь, чтобы спасти жизнь человека, страдающего от острой лейкемии.

Class! PSV fans organised a minute's applause for VVV striker Lennart Thy, who missed the match after donating blood to save the life of an individual suffering from acute leukaemia. 👏 pic.twitter.com/OvAfo205Ue

— Goal UK (@GoalUK) 17 марта 2018 г.